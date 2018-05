Zahlreiche Beteiligte

Anzeige

Friedrichsfeld.Fronleichnam feierten Christen aus der regionalen katholischen Seelsorgeeinheit St. Martin, bestehend aus den Pfarrgemeinden Edingen, Seckenheim, Neckarhausen und Friedrichsfeld, zunächst in der St. Bonifatius-Kirche. An die Messfeier, mitgestaltet von Diakon Albert Lachnit, den Ministranten, Lektor Norbert Rude, Vorsängerin und Organistin Amei Oettinger und dem Cäcilienchor der St. Bonifatiusgemeinde unter Wolfgang Sachs, schloss sich die Prozession an, musikalisch begleitet vom Musikverein Friedrichsfeld, angeführt vom Vorstandsduo Jochen Doll und Dieter Frey. Dekan Markus Miles trug die Monstranz durch die von der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsfeld um Christian Warzel gesicherten Straßen. hat /