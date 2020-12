Zahlreiche Unfälle wegen Glatteis in der Region

Mannheim/Südhessen.Schnee und Glätte haben in der Region für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt. Allein in Mannheim und Umgebung soll es laut Polizei zu 30 bis 40 Unfällen mit Blechschäden gekommen sein. Verletzte habe es bislang nicht gegeben, es müsse allerdings weiterhin mit Verzögerungen und Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Auch Pendler müssen heute Geduld beweisen. Wegen Eisglätte und Schnee kommt es vielerorts zu Fahrtausfällen und Verspätungen, meldet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Ob Ihre Verbindung betroffen ist, sehen Sie hier.

Verletzte bei Unfällen in Südhessen

In Südhessen sorgte die Glätte dagegen für schwerere Unfälle mit zahlreichen Verletzten. Seit Beginn des einsetzenden Schneefalls in den späten Montagabendstunden haben sich laut Polizei mehr als 40 Verkehrsunfälle ereignet. Der Schwerpunkt des Unfallgeschehens lag im Bereich Bergstraße, aber auch in den übrigen Landkreisen gab es den ein oder anderen "Rutscher in die Leitplanke", teilten die Beamten mit. Glücklicherweise blieb es nach jetzigen Erkenntnissen bei allen Unfällen bei Blechschäden oder nur leichten Blessuren der Fahrzeuginsassen. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Autos mit Sommerreifen unterwegs

Bei den Aufnahmen der Unfälle stellte die Polizei fest, dass einige Fahrzeuge noch Sommerreifen montiert hatten. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Autofahrer, die noch keine Winterreifen aufgezogen haben, schnellstmöglich einen Reifenwechsel vorzunehmen. Das Fahren mit Reifen, die nicht auf die Witterungsverhältnisse angepasst sind, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit einem Bußgeld von mindestens 60 Euro sowie einem Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg bestraft. Zudem drohen versicherungsrechtliche Konsequenzen bei einem Unfall.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020