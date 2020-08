Zehn neue Corona-Fälle

Im Rhein-Neckar-Kreis ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen von Donnerstag auf Freitag um zehn gestiegen. Das meldete das Landratsamt in seinem jüngsten Faktenblatt. Wie eine Behördensprecherin auf Nachfrage dieser Redaktion sagte, verteilen sich die Neufälle auf mehrere Kommunen. Vier der zehn positiven Tests seien bei Reiserückkehrern festgestellt worden.

Einen zweistelligen Zuwachs innerhalb eines Tages hatte es bis dahin seit Mitte Mai nur noch einmal gegeben: Am 30. Juli meldete das Landratsamt 18 Neufälle nach einer Flächentestung in Sinsheim. Die zweistellige Zahl Mitte Mai stand im Zusammenhang mit Infektionen im Johanniter-Haus in Ladenburg.

Insgesamt summiert sich die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle im Kreis seit Anfang März auf 1132. Den letzten Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 meldete das Landratsamt am 8. Juni. Seither liegt die Zahl der Verstorbenen mit Corona-Infektion bei 40. 1064 Menschen gelten als genesen. Noch aktuell infiziert sind 28 Bürgerinnen oder Bürger. In den Gemeinden des Verbreitungsgebiets dieser Ausgabe gibt es laut Landratsamt noch einen aktiven Fall in Edingen-Neckarhausen. In Heddesheim, Hirschberg, Ilvesheim, Ladenburg und Schriesheim seien derzeit Corona-frei.

