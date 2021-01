Zehn Tote in zwei Tagen

Am Dienstag und Mittwoch hat der Rhein-Neckar-Kreis insgesamt zehn Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gemeldet. Drei Männer im Alter zwischen 70 und 80 Jahren sind gestorben sowie sieben Frauen: Eine war über 90 Jahre alt, fünf zwischen 80 und 90 sowie eine zwischen 60 und 70 Jahre.

Im Vergleich zum Montag sind zusammen 215 Menschen zusätzlich erkrankt; insgesamt gibt es im Kreis nun 11 972 Corona-Infektionen. Davon wurden am Mittwoch 1053 als sogenannte „aktive Fälle“ gemeldet, das sind Personen, die aktuell positiv getestet sind und sich in Quarantäne aufhalten müssen.

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist zum dritten Mal in Folge gesunken – er steht bei 141,3. Am Mittwoch vor einer Woche hatte er noch bei 172,3 gelegen, am Mittwoch vor zwei Wochen bei 251,1. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in einer Woche neu anstecken, er ist wichtig für die Beurteilung der Pandemielage. Bund und Länder streben einen Wert von maximal 50 an.

Die Infektionszahlen aus den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (Stand 5. Januar, denn am Wochenende und an Feiertagen meldet der Kreis keine Einzelzahlen aus den Orten/in Klammern die noch aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 298 (37)

Heddesheim: 318 (12)

Hirschberg: 230 (23)

Ilvesheim: 217 (24)

Ladenburg: 257 (17)

Schriesheim: 245 (13)

Weinheim: 966 (49)

