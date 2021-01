Die täglichen Neuinfektionen werden wohl weniger, die Zahl der Todesfälle bleibt aber noch hoch: Das geht aus der täglichen Corona-Statistik des Rhein-Neckar-Kreises vom Dienstag hervor. Demnach wurden der Behörde im Vergleich zum Vortag 40 weitere positive Tests gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen lag damit den zweiten Tag infolge unter 50 – das hatte es zuletzt im Oktober gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist zugleich auf etwas über 107 gesunken – auch das ein Wert, der im Kreis seit Ende Oktober nicht mehr so niedrig war.

Gleichzeitig wurden am Dienstag aber auch zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt. Nach Angaben des Landratsamts handelte es sich bei den Verstorbenen um sechs Männer und vier Frauen. Sieben von ihnen starben im Alter zwischen 80 und 90 Jahren, drei waren älter als 90 Jahre. Insgesamt hat die Corona-Pandemie seit ihrem Beginn im Kreis 281 Todesopfer gefordert.

Die Zahl der seit März 2020 nachgewiesenen Infektionen lag am Dienstag bei 13 145, die der Genesenen bei 11 978. Noch wegen eines positiven Tests in Quarantäne waren 886 Personen, davon 19 in Edingen-Neckarhausen, fünf in Heddesheim, sieben in Hirschberg, 16 in Ilvesheim, acht in Ladenburg, sieben in Schriesheim und 57 in Weinheim.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021