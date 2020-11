Zehnjähriger von Pkw angefahren - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen.Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen einen Zehnjährigen in Ludwigshafen angefahren und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei wurde der Junge wurde von dem Autofahrer touchiert, als er um 8.45 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich Im Zinkig auf Höhe der Hausnummer 113 unterwegs war. Er fiel zu Boden und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Flüchtige setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.11.2020