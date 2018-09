Zeitintensive Vorarbeiten nötig gewesen

Schon seit dem Vortag ist die Bürgerinitiative (BI) Spielplatz tatkräftig am Werk, um die beiden Spielräume in der Berg- und Lessingstraße in Ilvesheim wieder aufblitzen zu lassen.

Damit es zum Freiwilligentag am Samstag richtig losgehen kann, schleifen einige Helfer schon am Freitag die Klettergerüste, Schaukeln und Rutschen ab.

„Das waren wirklich zeitintensive Vorarbeiten, bei denen vor allem viele Rentner mitgeholfen haben“, erläutert Michael Geiger. Auf beiden Spielplätzen hatte die BI bekanntlich eine Bebauung verhindert, nun sollen sie belebt und dafür etwas attraktiver gestaltet werden. „Die beiden Flächen sind sehr in die Jahre gekommen, und das wollen wir jetzt etwas aufwerten“, erklärt Gaby Ivanovic.

Spontane Unterstützung

Mit so viel Hilfe hat die Initiative jedoch nicht gerechnet. Mehr als 25 Bürger packen in der Bergstraße mit an, und bis zu 20 Helfer finden sich in der Lessingstraße ein. Dort erfahren die Freiwilligen auch viel Unterstützung durch Spaziergänger oder Eltern, die spontan vorbeischauen und den Pinsel in die Hand nehmen. Andere, die am Freiwilligentag keine Zeit haben, bringen dafür Proviant vorbei. „Wir haben schon viel mehr geschafft, als wir uns eigentlich vorgenommen haben“, erklärt Edith Sontheimer erstaunt. Da die Grundierung der Gerüste erst einmal trocknen muss, ist noch Zeit übrig, um Hecken zu schneiden, Laub zu rechen und Unkraut zu rupfen. „Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein neuer Belag auf dem Bolzplatz“, erläutert sie. Dafür würden jedoch noch dringend Sponsoren gesucht werden.

„Am liebsten auf der Schaukel“

Der Spielplatz in der Lessingstraße, der von vielen Bäumen umgeben ist, gibt Kindern einen Raum, in dem sie Abenteuer erleben und Entdecker spielen können. Deshalb packen hier auch einige kleine Helfer mit an. Die siebenjährige Lisa bewährt sich als Malermeisterin und streicht so das große Klettergerüst in orangenen und gelben Farben an. „Am liebsten bin ich aber auf der Schaukel“, erwähnt sie.

Damit es überhaupt so weit kommen konnte, musste die BI eine Erlaubnis bei der Gemeinde einholen. „Bürgermeister Metz hat uns dann Farbe, Pinsel und andere Hilfsmittel gesponsort“, freut sich Ivanovic. niz

