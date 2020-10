Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Viernheim.Wegen einer eingeschlagenen Heckscheibe ermittelt die Polizei Viernheim in einem Fall von Sachbeschädigung. Wie am Montag bekannt wurde, parkte ein schwarzer VW Passat Kombi zwischen Freitagabend, 23 Uhr, und Samstagmorgen, 11 Uhr, vor einer Garage in der Franconvillestraße, als die Täter mit einem Gegenstand ein Loch in die folierte Scheibe schlugen. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Beamten der Ermittlungsgruppe nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06206 / 94400 entgegen.

