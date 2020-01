Zu viele Toilettenrollen?

Im Vereinsraum im Obergeschoss der Winzergenossenschaft stehen im laufenden Jahr für den Männergesangverein „Eintracht“ Renovierungsarbeiten an. Das gab der Vorsitzende Helmut Hölzel bei der Jahreshauptversammlung bekannt.

„Nach 30 Jahren braucht der Raum einen neuen Anstrich“. Allein die Wände weiß zu streichen und den Boden zu reinigen, damit ist es nicht getan. Die Sänger brauchen auch noch eine neue Küche. „Die Unterschränke müssen erneuert werden, und wir brauchen auch noch einen neuen Kühlschrank“, beschrieb der Vorsitzende den Umfang der Renovierung. Dafür veranschlagt wurden 2500 Euro. Er schlug vor, die angedachten Arbeiten während der Sängerferien zu tätigen.

Hohe Reinigungs- und Lichtkosten

Bei seiner Kassenprüfung fielen Peter Grüber „Ungereimtheiten“ auf: „200 Euro im Monat für Treppenreinigung und Licht, das ist zu viel und nicht nachvollziehbar“, wetterte er und ergänzte, dass der Vereinsraum ja gar nicht tagtäglich genutzt werde.

Und noch etwas Anderes stieß ihm auf. Das war die Anzahl der in Rechnung gestellten Toilettenrollen. „Wir haben bestimmt keine 50 Rollen Klopapier verbraucht“.

Ein weiterer Kritikpunkt war, dass der Vermieter dem Verein einen Wasserverbrauch in Höhe von 50 Prozent des gesamten Wasserverbrauchs des Gebäudes berechnet. Ferner regte er an, sich zu erkundigen, ob dem Verein nicht Zuschüsse für die Förderung der Tanzjugend zustünde. „Tanzen ist doch auch Sport“, meinte Grüber.

Ein weiteres Thema waren der Mathaisemarkt und die Umsetzung des vorgegebenen Mottos: Digitale Singstunde im Jahr 2064. „Wir haben schon mal Ideen gesammelt“, informierte Oliver Hildenbeutel. Man könne sich vorstellen, auf dem Wagen einen Beamer zu platzieren und den Sängern statt Noten Tablets zu geben. Er bat die Sänger, sich beim Aufbau des Wagens zu beteiligen. „Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben“, kündigte er an.

Angeführt wird der Festzug von der Kinder- und Jugendtanzgruppe des Vereins. Grund hierfür ist deren 20-jähriges Bestehen. So wird in diesem Jahr der traditionelle Tanz unter der Linde ganz im Zeichen des Nachwuchses stehen. Als ein kleines Dankeschön an die jungen Tänzer ist eine Übernachtung auf der Mannswiese vorgesehen.

Hölzel berichtete über ein sehr erfolgreiches Sängerjahr. Als besondere Highlights nannte er das Open Air Konzert im Schulhof, das bereits einige Nachahmer gefunden habe, und die Reise nach Prag. Über eine recht erfreuliche Entwicklung bei der Kinder- und Jugendtanzgruppe berichtete deren Leiterin Michaela Brand. So üben regelmäßig 20 Kinder im Alter von drei bis 13 Jahren. „Aus Platzmangel im Sängerheim müssen wir ab Februar die Kindertanzgruppe teilen“, informierte sie: „Es macht allen großen Spaß.“

Außerdem standen Vorstandswahlen an. Ergebnisse: Vorsitzender: Helmut Hölzel, Kassier: Gerhard Treiber, zweiter Kassier: Peter Klein, Erster Schriftführer: Hilde Hamleh, Zweiter Schriftführer: Rolf Köster, Notenwarte: Horst Krawutschke, Jürgen Mohr, Fahnenträger: Oliver Hildenbeutel, Presse: Peter Kropp, Medienbeaufragter: Georg Brand.

