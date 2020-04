Zu wenig Dächer werden genutzt

Nach dem Abschalten des Kernkraftwerks in Philippsburg (Ende 2019) und dem Rückgang der Stromerzeugung aus Steinkohle haben die erneuerbaren Energien im ersten Quartal 2020 prozentual so viel zur Nettostromerzeugung in Baden-Württemberg beigetragen wie noch nie zuvor. Dies teilt Bündnis 90/Die Grünen aus Hirschberg in einer Presseerklärung mit.

Beinahe die Hälfte des erzeugten Stroms (45 Prozent) kam aus erneuerbaren Quellen. Das teilte der Landtagsabgeordnete Uli Sckerl den Hirschbergern mit. Damit seien Vorurteile eindrucksvoll widerlegt, dass ein hoher Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung eine sichere Stromversorgung beeinträchtigen könnte. Das Gegenteil sei der Fall. Der Anteil erneuerbarer Energien für die Stromerzeugung lag in den ersten drei Monaten des Jahres auf Rekordniveau: Windenergie 13 Prozent, Biomasse 11,9 Prozent, Wasserkraft 10,6 Prozent, Photovoltaik 9,6 Prozent. Über das ganze Jahr 2019 hinweg gerechnet betrug der Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung rund 30 Prozent. Leider sei dabei festzustellen, dass Baden-Württemberg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Anteil von 33 Prozent auch deutlich mehr Strom importieren müsse, um den Bedarf zu decken.

Es sei dringlich, dass der Bund bei der Energiepolitik stärker als bislang die südlichen Bundesländer in den Blick nehme. Dazu gehörten insbesondere die geplanten großen Übertragungsnetze von Nord nach Süd.

Zudem, so die Grünen in Hirschberg, sollten die Gemeinden und Landkreise im Süden verstärkt aktiv werden, sei es durch die Förderung von PV-Anlagen, sei es durch bessere Beratung. Nach wie vor werden zu wenige Dachflächen genutzt, sowohl auf Wohngebäuden als auch auf öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Gemeindehäusern und Supermärkten.

Ein wichtiger Schritt war daher die Entscheidung, auf dem Neubau des evangelischen Kindergartens in Leutershausen eine PV-Anlage zu planen. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020