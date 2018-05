Zugausfälle von Mittwoch bis Sonntag

Anzeige

Da in Neu-Edingen/Friedrichsfeld baubedingt also keine Züge halten, sollen Reisende mit Start und Ziel an dieser Station laut Bahn-Auskunft die S-Bahn am Haltepunkt Mannheim-Friedrichsfeld Süd und weiterführend die Buslinien 43 und 46 der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) benutzen.

Reisende zwischen Weinheim und Mannheim oder Heidelberg können zusätzlich auf die RNV-Bahnlinie 5 ausweichen. Reisenden zwischen Ladenburg und Seckenheim steht auch die reguläre Busline 628 mit Anschluss an die RNV-Linie 5 nach Mannheim zur Verfügung.

„Nutzen Sie in allen Fällen der erforderlichen Angebotsausdünnung vorrangig die verbleibenden regulären Züge, dies gilt vor allem zwischen Ladenburg und Mannheim“, empfiehlt die Bahn. Um die beste Reisemöglichkeit zu ermitteln, sei die elektronische Verbindungsauskunft der Bahn oder die DB-Navigator-App für Smartphone empfohlen.

Laut Bahn fiel für die nächtlichen Vorarbeiten zunächst seit 22. Mai nur ein Zug im Abschnitt Ladenburg-Heidelberg aus. Die Fahrtrelation Main-Neckar-Bahn nach Heidelberg und zurück könne heute noch eingleisig befahren werden.

Die Sperrung ab morgen sei im Regionalverkehr spürbar: Auf der Regionalbahn 68 entstehen am heutigen Dienstag in Richtung Frankfurt-Heidelberg-Wiesloch-Walldorf spätere Fahrzeiten. In Richtung Frankfurt gelten die Regelzeiten. Vom 30. Mai bis 3. Juni fallen die Züge Ladenburg-Wiesloch-Walldorf aus, Schienenersatzverkehr besteht jedoch nur zwischen Ladenburg und Heidelberg/Mannheim.

Dabei ist in Ladenburg auch der Anschluss aus dem und in den Regionalexpress 60 zwischen Mannheim und Frankfurt möglich, der regulär verkehrt. Die RB 60 (Bensheim-Mannheim und zurück) verkehrt regulär, allerdings ohne Halt in Neu-Edingen/Friedrichsfeld.

Die RB 67 (Neu-Edingen/Friedrichsfeld-Mannheim Hbf und zurück) wird durch Busse zwischen Ladenburg und Mannheim ersetzt. Die Fahrten der RB 67 im langen Lauf (Frankfurt Heidelberg/Mannheim und zurück) bleiben weitgehend bestehen. Zusätzlich werden nachts und morgens einzelne weitere Züge durch das Gesamtkonzept ersetzt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.05.2018