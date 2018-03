Zuhörer erleben spannende Reise durch Zeit und Raum

Anzeige

„Vom Wasser geht es nun wieder aufs feste Land nach Amerika“, leitet Clysters zum Blasorchester über. Denn nun haben die Erwachsenen mit ihren Blasinstrumenten die Plätze der Jugendlichen eingenommen. Schon mit ihrem ersten Stück „Appalachian Overture“ überzeugt das Orchester mit viel Power und füllt mit voluminösen Tönen die große Halle. Für diese außergewöhnliche Leistung ernten sie Bravo-Rufe aus dem Publikum.

Dann ist es auch endlich soweit und der angekündigte Österreicher tritt auf die Bühne. Der Solo-Trompeter Lukas Zeilinger hat in Wien und Salzburg seine Ausbildung genossen und arbeitet nun erfolgreich beim National-Theater in Mannheim. Peschel kennt den Solisten persönlich. Als sie ihn gefragt hat, ob er Interesse an einem Auftritt beim Musikverein hat, habe der Musiker direkt zugesagt, berichtet die Dirigentin erfreut.

Drei-Gänge-Menü für die Ohren

Und er war es, der das darauf folgende Stück „Concerto Tricolore“ – ein Drei-Gänge-Menü für die Ohren – vorgeschlagen hat. Bei den beiden Probenwochenenden Anfang Februar und direkt vor dem Konzert, hatten die beiden Parteien die Möglichkeit, sich aneinander zu gewöhnen und aufeinander abzustimmen. So begeistert der Musiker mit den verschiedenen Klangfarben seiner Trompete die Zuhörer. Aus dem Publikum erreichen das Orchester anerkennende Zurufe.

So werden beim Frühjahrskonzert nicht nur verschiedene Jahrzehnte abgeklappert, sondern auch die Emotionspalette. Dramatisch mit einem Infanterie-Marsch, oder lustig und spannend mit der „Huckleberry Finn Suite“ – das Orchester glänzt mit Vielseitigkeit. Gekonnt lehnen sich die Akteure in die Crescendi und ziehen die Zuhörer so in ihren Bann. Dass das bei jedem einzelnen Stück gelingt, bekommen die Musiker mit Applaus und anerkennenden Worten vermittelt.

„Da war von allem was dabei, es war wirklich sehr schön“, findet auch René Weißenberger vom CDU-Ortsverband. So gelingt dem Musikverein auch in diesem Jahr wieder ein kurzweiliges Konzert, das die Gäste begeistert zurücklässt.

