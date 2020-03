Zum Jubiläum wieder eine Maikönigin

Eigentlich wollte der Heimatverein Friedrichsfeld mit einer Matinee in das 25. Jahr seines Bestehens starten. Es war auch schon alles vorbereitet, die Gäste waren eingeladen, das Catering bestellt – doch dann kam Corona. Den damit verbundenen Einschränkungen ist auch die geplante Matinee zum Opfer gefallen. Wenn möglich, soll sie nachgeholt werden.

Ein kleiner Blick in die Chronik des Vereins ist an dieser Stelle dennoch möglich. Umfangreicher nachzulesen ist sie in einer reich bebilderten Festschrift, die demnächst erscheinen soll. Außerdem wurde zum Jubiläumsjahr auch ein großformatiger Kalender erstellt, für den Fritz Heil Aquarelle mit Friedrichsfelder Motiven zur Verfügung stellte.

Erforschung der Geschichte

Gegründet wurde der Heimatverein im Jahre 1995 vom damaligen Stadtrat Horst-Dieter Grundmann. Von Anfang an hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte Friedrichsfelds zu erforschen und diesbezügliche Zeitdokumente zu sammeln und zu registrieren. Zudem setzt sich der Verein für die Bewahrung und Pflege von historisch bedeutsamen Bauten und Gegenständen sowie für die Erforschung und Pflege des Friedrichsfelder Brauchtums ein.

Seit 2004 nutzt der Verein Räumlichkeiten im ehemaligen Rathaus. Dort finden nicht nur sämtliche Veranstaltungen und Zusammenkünfte statt. Zusätzlich wurde hier auch ein kleines, aber feines Heimatmuseum eingerichtet. Außerdem werden die Räume auch für die Aufbewahrung sämtlicher Unterlagen, unter anderem des sehr umfassenden Archivs des ehemaligen Vorsitzenden und Ortshistorikers Otmar Sester, genutzt.

Von Anfang an gab es ein reges Vereinsleben. Dazu gehören bis heute die Denkmalfeier am Denkmalhügel zur Erinnerung an die Schlacht bei Seckenheim 1462 (jährlich am 30. Juni) und das Bürgermahl, das an die Ortsgründung von Friedrichsfeld im Jahre 1682 erinnert (jährlich am 10. Oktober).

Viele Veranstaltungen

Zusammen mit dem Heimatmuseum Seckenheim gab es im Jahr 2012 eine große Feier zum Gedenken an die Schlacht bei Seckenheim vor 550 Jahren. Veranstaltungen wie Kappenabend, Aufstellung des Maibaumes, Jahresausflug oder Jahresabschlußfeier, jährliche Ausstellungen zu verschiedenen Themen und vieles mehr sind feste Termine im Jahreskalender des Friedrichsfelder Heimatvereins, der heute von Erwin Grabenauer geführt wird.

Seit 1996 kürte der Verein alljährlich eine Maikönigin, die dann bei der Aufstellung des Maibaumes vorgestellt wurde und deren Name bis dahin geheim blieb. Die Initiatoren folgten damit einer Tradition, die es schon im Mittelalter gab. Nach einigen Jahren der Abstinenz soll es nun im Jubiläumsjahr wieder eine solche Hoheit geben – die nunmehr 21. Maikönigin. Wer das sein wird, bleibt der Tradition folgend natürlich auch dieses Mal vorerst streng geheim.

