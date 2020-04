Zusammenhalt ist weiter gewachsen

„Dass mein Job einmal systemrelevant sein wird, das war vor zwei, drei Monate noch nicht abzusehen“, gesteht Heike Ziesche. Unsere heutige Mutmacherin sitzt im Edinger Edeka-Markt an der Kasse und füllt zwischendurch auch die Regale auf. Der gelernten Einzelhandelskauffrau macht der Umgang mit Menschen Spaß - auch in Zeiten von Corona.

„Die Kunden erkennen unseren Einsatz an, das macht Mut und bestätigt uns in unserer Arbeit“, erzählt Heike Ziesche. Gerade jetzt vor Ostern hätten die Beschäftigten an der Kasse von der Kundschaft öfter mal etwas Süßes geschenkt bekommen. „Wir haben dann die Süßigkeiten gesammelt und untereinander aufgeteilt. Unsere Belegschaft ist wie eine große Familie, ich arbeite hier gerne, und unser Chef registriert unseren Einsatz dankbar“, betont die Einzelhandelskauffrau und fügt an: „Der Zusammenhalt untereinander ist durch die Krise noch weiter gewachsen, und bis jetzt sind wir zum Glück alle gesund.“

Zwischenzeitlich sitzt Ziesche an der Kasse zwar hinter Plexiglas und ist damit etwas geschützter vor ungewollten Husten- und Niesattacken der Marktbesucher, aber beim Auffüllen der Regale fällt dieser Schutz weg. „Ich habe noch keine unangenehmen Erfahrungen mit Kunden gemacht, die allermeisten halten sich an die Regeln. Auf Abstand bekomme ich dann immer mal wieder ein Wort des Dankes zu hören“, freut sie sich über die Anerkennung. Zwischenzeitlich sei die Kundschaft auch entspannter geworden. Es gibt wieder Klopapier, und an Mehl mangle es ebenfalls nicht mehr. „Es gab Tage, da kamen wir beim Auffüllen der Regale kaum nach, da war man nach einem Arbeitstag schon echt fertig“, gesteht Heike Ziesche. Jetzt sei sie schon froh darüber, nach Ostern mal eine Woche Urlaub zu haben, um ein „bissel durchschnaufen“ zu können.

Vorfreude auf Besuch bei Eltern

Der geplante Kurzurlaub fällt allerdings ins Wasser. Stattdessen will unsere Mutmacherin ihr Fahrrad reparieren und die Blumenkästen auf den Fensterbänken bepflanzen, um danach „wieder mit neuem Elan zur Arbeit zu gehen.“ Schön wäre es, wenn ein Ende der Corona-Pandemie in Sicht wäre. „Ich würde gerne meine Eltern und Geschwister besuchen und sie einfach mal wieder in den Arm nehmen und drücken“, spricht Ziesche sicher vielen Menschen aus dem Herzen. fer

