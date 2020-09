Zuwachs einstellig

Bereits den siebten Tag in Folge hat die Zahl der neuen Corona-Fälle im Rhein-Neckar-Kreis nur noch einstellig zugenommen: Sieben neue Infektionen meldete das Landratsamt in seinem jüngsten Faktenblatt vom Freitag. Zum Vergleich: In der zweiten Augusthälfte war der Zuwachs an zehn von 15 Tage zweistellig. Mit den neuen Infektionen steigt die Zahl der seit März positiv auf das Virus getesteten Menschen im Landkreis auf 1515.

Noch aktuell wegen eines positiven Tests in Quarantäne sind 67 Personen, darunter vier in Edingen-Neckarhausen und jeweils eine in Heddesheim, Ilvesheim sowie der Weinstadt Schriesheim. In Ladenburg und Hirschberg gab es kurz vorm Wochenende keinen sogenannten aktiven Corona-Fall mehr.

Mit Fragen rund um das Coronavirus und die Tests darauf können sich Bürgerinnen und Bürger an die Hotline beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises wenden. Diese ist nach Angaben der Behörde werktags von 8 bis 16 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 06221/522 18 81 zu erreichen. agö

Info: Alle Faktenblätter unter https://bit.ly/3hHukv6

