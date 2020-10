Zwei 16-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Haßloch.Bei einem Verkehrsunfall auf der K14 von Neustadt in Richtung Haßloch sind am Montagnachmittag zwei 16-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die beiden auf einem Kleinkraftrad ein vorausfahrendes Auto zu überholen. Der 42-jährige Autofahrer übersah das Rad beim Abbiegen in einen Waldweg.

Die 16-Jährigen sind in ein Krankenhaus gebracht worden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die K14 war für etwa 15 Minuten voll gesperrt.

