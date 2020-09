Zwei Brände in Worms-Neuhausen – Polizei geht von Brandstiftung aus

Worms.Zwei Brände sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Worms-Neuhausen vermutlich vorsätzlich von unbekannten Tätern gelegt worden. Wie die Polizei mitteilte, brannte gegen 2.30 Uhr eine Absperrung einer Baustelle in der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße. Ein danebenstehender Bagger ist nicht beschädigt worden.

Kurze Zeit später brannte es in der nahegelegenen Gaustraße gegenüber des Sportplatzes. Ein Baum, eine Hecke und ein Zaun sind dabei beschädigt worden.

Die Beamten gehen derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung durch einen Täter oder eine Tätergruppe aus. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06241 8520 entgegen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 20.09.2020