Zwei Jugendliche beim Diebstahl und Urinieren erwischt

Edenkoben.Zwei Jugendliche sind am Mittwochabend in Edenkoben von der Polizei auf frischer Tat ertappt worden: beim Diebstahl und dem Urinieren in der Öffentlichkeit. Gegen 19.40 Uhr waren zwei Jungen in der Bahnhofstraße der Polizei gemeldet worden, die mit einem Verkehrsschild unter dem Arm unterwegs waren. Da bei dem 14-Jährigen die Blase drückte, urinierte er an einer Hausfassade – und wurde von einer Streife erwischt. Gegen die 14 und 16 Jahre alten Jungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der jüngere der beiden erhält zudem Post vom Ordnungsamt, weil das Urinieren in der Öffentlichkeit untersagt ist.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.11.2020