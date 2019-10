Zwei Jugendliche wegen Mordverdacht in U-Haft

Waibstadt.Zwei Jugendliche sind in Untersuchungshaft, weil sie im September in Waibstadt eine Mülltonne angezündet haben und damit den Wohncontainer einer Obdachlosenunterkunft in Brand gesetzt haben sollen. Der Bewohner kam ums Leben.

Gegen den 15-jährigen Deutschen und den 16-jährigen Esten wurde Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes in Tateinheit mit gemeinschaftlicher Brandstiftung mit Todesfolge erlassen.

Die beiden Jugendlichen sollen gewusst haben, dass sich im Wohncontainer ein Mensch aufhielt, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie sollen trotzdem weiter Gegenstände ins Feuer geworfen und damit den Ausgang des Containers versperrt haben. Der 61-jährige Mann starb an den Rauchgasen in seiner Wohnung.

Die Tatverdächtigen wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen einen weiteren 15-Jährigen dauern die Ermittlungen noch an.