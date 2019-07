Zwei Lastwagen krachen in Stauende auf A6

St. Leon-Rot/Hockenheim

Zwei Lkw-Unfälle sorgen für lange Staus auf A6

Sowohl bei St. Leon-Rot als auch bei Hockenheim hat es am Dienstag auf der A6 gekracht. In beiden Fällen waren Lkw beteiligt, die auf ein Stauende auffuhren. Neben einer verletzten Person und Sachschaden bildeten sich lange Staus an beiden Unfallstellen.