Zwei Männer gehen mit Stange und Spachtel aufeinander los

Ludwigshafen.Zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren haben sich am Donnerstag eine handfeste Auseinandersetzung vor einer Bäckerei geliefert. Laut Polizei meldetet gegen 9.55 Uhr ein Zeuge die Schlägerei in der Niederfeldstraße. Demnach gerieten die beiden jungen Männer in einen Streit und gingen aufeinander los. Hierbei versuchten sich beide mit einer Stange und einer Spachtel zu bekämpfen. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt und musste mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.02.2021