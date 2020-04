Rhein-Neckar.Bei zwei Verkehrsunfällen zwischen je einem Motorrad und einem Auto haben sich am Samstag im Landkreis Rhein-Neckar zwei Personen schwer und eine leicht verletzt. Nach Polizeiangaben wurden die Schwerverletzten mit Hubschraubern in ein Krankenhaus transportiert. Bei einem der Unfälle waren wohl Drogen im Spiel.

Das soll bei einem 34-jährigen Autofahrer der Fall gewesen sein, der gegen 16.30 Uhr auf der L536 in Richtung Schriesheim unterwegs war. Als er kurz hinter dem Ortseingang Wilhelmsfeld auf einen Parkplatz einbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte das 56-jährige Unfallopfer. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Dem Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Auch in Altlußheim kracht es

Nur rund eine Stunde später krachte es abermals in der Region. Diesmal gegen 17.30 Uhr auf der L546 in Altlußheim. Eine 40 Jahre alte Autofahrerin fuhr vom Parkplatz einer Sportanlage, wobei sie den Motorradfahrer in Richtung Neulußheim übersah. Der 23-Jährige fuhr frontal in die linke Fahrzeugseite und stürzte. Auch bei ihm besteht trotz schwerer Verletzungen laut Polizei keine Lebensgefahr. Der Mann kam per Helikopter, die leicht verletzte Unfallverursacherin mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Beide Fahrzeuge wurden mit einem Totalschaden abgeschleppt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

In beiden Fällen wurden wegen der Arbeiten am Unfallort die Straßen für etwa zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde jeweils örtlich umgeleitet. Es entstanden geringe Verkehrsbehinderungen.