Zwei neue Fälle

Die Zahl der Corona-Infektionen im Rhein-Neckar-Kreis steigt wieder leicht an. Das teilte das Landratsamt mit. Insgesamt sind nun 982 Fälle bekannt (Stand Donnerstagnachmittag). Das waren zwei mehr als am Mittwoch. Da zugleich aber drei Genesene zwischen Mittwoch und Donnerstag hinzukamen, sind aktuell nur noch acht Menschen im Rhein-Neckar-Kreis infiziert. Am Mittwoch waren es noch neun. 40 Personen sind bisher mit oder an dem Coronavirus gestorben. Dieser Wert ist seit etwas mehr als drei Wochen, nämlich seit dem 8. Juni, unverändert.

Weitere Infektion in Heddesheim

Zwei Mal in der Woche, immer montags und donnerstags, veröffentlicht das Landratsamt genaue Zahlen aus den einzelnen Kommunen des Kreises. Hier ergaben sich nur wenig Veränderungen.

Die einzige Gemeinde, in der neue Infektionsfälle hinzukamen, ist Heddesheim. Dort sind seit Donnerstag 35 Fälle bekannt (Montag: 34). Da ein Mensch in diesem Zeitraum wieder gesund geworden ist, liegt die Zahl der akuten Infektionen in der Gemeinde weiterhin bei drei. Alle anderen Kommunen im Verbreitungsgebiet „Neckar-Bergstraße“ (Edingen-Neckarhausen, Hirschberg, Ilvesheim, Ladenburg und Schriesheim) haben keine aktuellen Corona-Fälle mehr. tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020