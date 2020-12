Zwei neue Todesfälle im Kreis

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie das Landratsamt am Montag mitteilte, handelt es sich bei den Verstorbenen um einen Mann zwischen 70 und 80 Jahren und eine Frau zwischen 80 und 90 Jahren. Genauere Angaben macht die Behörde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. Indes ist die Gesamtzahl der registrierten Infektionen auf 6394 gestiegen (Stand Montag). Das sind 58 Fälle mehr als am Sonntag.

Nach Angaben des Landratsamtes sind 5182 Menschen wieder genesen. Daraus ergibt sich, dass 1118 Personen im Rhein-Neckar-Kreis das Virus noch in sich tragen. Sie werden auch als aktive Fälle bezeichnet und befinden sich deshalb in Isolation. Ihre Zahl ist in den vergangenen Tagen etwas nach unten gegangen.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche) sinkt seit einigen Tagen. Sie liegt nun bei 133,2. In den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße sieht die Lage aktuell wie folgt aus (die Gesamtzahl der Infektionen steht vorne, in Klammern sind die aktiven Fälle zu sehen):

Edingen-Neckarhausen: 174 (27)

Heddesheim: 197 (48)

Hirschberg: 126 (30)

Ilvesheim: 112 (13)

Ladenburg: 149 (27)

Schriesheim: 144 (15)

Weinheim: 640 (92)

