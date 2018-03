Zwei Personen verletzt

Anzeige

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von insgesamt rund 10 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der L 597 in Ladenburg.

Wie die Polizei gestern mitteilte, war eine 50-jährige Frau am Dienstagnachmittag gegen kurz nach 16 Uhr mit ihrem VW auf der Landesstraße in Richtung Schriesheim unterwegs. An der Einmündung zur Weinheimer Straße in Ladenburg fuhr sie einer 75-jährigen Toyota-Fahrerin auf, die wegen eines Rückstaus an der roten Ampel anhalten musste. Durch den Aufprall erlitten die Fahrerin des Toyota und deren 81-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Medizinische Versorgung vor Ort war nach Polizeiangaben jedoch nicht erforderlich.

Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. red