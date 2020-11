Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß auf glatter Straße

Oberzent.Auf einer glatten Landstraße im Odenwaldkreis ist ein junger Autofahrer mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 55 Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Beide kamen in Kliniken. Der Unfall ereignete sich den Angaben nach am Samstagnachmittag auf der Landstraße 3410 bei Oberzent. Während des Rettungseinsatzes war die Straße für eine Dauer von etwa zwei Stunden komplett gesperrt.

