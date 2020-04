Zwei weitere Todesfälle

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es zwei neue durch das Coronavirus verursachte Todesfälle. Das geht aus der täglichen Mitteilung des Landratsamtes hervor. Demnach stieg die Zahl der Toten im Kreis auf 28. Detaillierte Angaben zu den Verstorbenen macht das Gesundheitsamt nicht mehr.

Derweil wächst die Zahl der bestätigten Infektionen weiterhin nur sehr langsam. Stand Freitagnachmittag waren 861 Fälle bekannt, das ist einer mehr als am Vortag. Nach Angaben des Landratsamtes gelten 699 Menschen als genesen (Stand: Freitag, 14 Uhr), das sind zwölf mehr als am noch am Donnerstag. Die Zahl der Noch-Infizierten reduzierte sich und liegt nun bei 134. In den Städten und Gemeinden im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe kamen keine neuen Fälle hinzu. tge

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.04.2020