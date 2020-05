Zwei weitere Todesfälle

Im Rhein-Neckar-Kreis hat es in den beiden zurückliegenden Tagen zwei weitere durch den Coronavirus verursachte Todesfälle gegeben. Dies geht aus der Pressemitteilung des Landratsamtes vom Freitag (Stand 13.30 Uhr) hervor. Aus welchen Kommunen die Personen stammen, teilte das Gesundheitsamt nicht mit.

Angestiegen ist auch die Anzahl der Infizierten. Am Mittwoch registrierte die Behörde 879 Fälle, am Freitag wurden 884 gemeldet und somit ein Anstieg von fünf Personen. Die Zahl der Genesenen ist in den vergangenen beiden Tagen um acht Personen auf 756 angewachsen. Somit liegt die Zahl der Noch-Infizierten bei 97. Am Mittwoch waren es 102 Menschen.

Mit Fragen rund um das Coronavirus können sich Bürger an die Hotline beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises wenden. Diese ist unter Telefon 06221/5 22 18 81 täglich in der Zeit von 7.30 bis 19 Uhr zu erreichen. micha

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.05.2020