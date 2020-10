Zwei weitere Todesfälle im Kreis

Im Rhein-Neckar-Kreis sind zwei weitere Menschen mit oder an dem Coronavirus gestorben. Das geht aus dem neuesten Faktenblatt des Landratsamtes hervor. Demnach sind seit Beginn der Aufzeichnungen 47 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona registriert worden. Auf Nachfrage teilte das Landratsamt mit, bei den Toten handele es sich um zwei Frauen, eine sei über sechzig, die andere über achtzig Jahre alt.

Inzidenz steigt auf 91,2

Die Zahl der Infektionen im Kreis steigt derweil weiter deutlich an. Waren am Dienstag noch 417 Menschen akut infiziert, sind es Stand Mittwoch bereits 468. Die Gesamtzahl der Fälle nahm im selben Zeitraum von 2477 auf 2565 zu. Mittlerweile genesen sind 2050 Menschen. Auch bei der Sieben-Tage-Inzidenz erhöht sich der Wert weiter. Diese Zahl gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner neu infiziert haben. Mittlerweile liegt dieser Wert bei 91,2 – im Vergleich zu 81,9 am Dienstag.

Aktuell sieht die Situation in den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße so aus (Vorne steht die Gesamtzahl der bereits registrierten Fälle, in Klammern die Anzahl derer, die aktuell das Virus in sich tragen. tge

Edingen-Neckarhausen: 79 (12)

Heddesheim: 76 (18)

Hirschberg: 37 (6)

Ilvesheim: 46 (7)

Ladenburg: 73 (16)

Schriesheim: 57 (15)

Weinheim: 271 (38)

