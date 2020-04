Zwei weitere Todesopfer im Kreis

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es zwei weitere durch das Coronavirus verursachte Todesfälle. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Nähere Angaben zu den Verstorbenen, wie Alter oder Geschlecht, macht die Behörde nicht mehr. Dies ist ein mit dem baden-württembergischen Sozialministerium abgestimmtes Vorgehen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen lag am Mittwoch bei 855. Bereits am Dienstag wurde die Zahl der Fälle mit 855 angegeben. Trotzdem seien zwischen Dienstag und Mittwoch zwei neue Infektionen im Kreis dazu gekommen. Wegen einer nachträglichen Korrektur bleibe die aktuelle Fallzahl aber bei 855. Die Zahl der Genesenen liegt nun bei 676 (Stand: Mittwoch, 14 Uhr), das sind elf mehr als noch am Vortag.

In den Städten und Gemeinden im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe gab es bei den Fallzahlen keine Veränderung. In Edingen-Neckarhausen sind es 26 Fälle, in Heddesheim 23, in Hirschberg 22. In der Inselgemeinde Ilvesheim sind zehn Fälle bekannt, bereits seit Dienstag sind dort alle Betroffenen wieder genesen. In Ladenburg sind zwölf Fälle bekannt, in Schriesheim 19. In Heidelberg, für das das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises zuständig ist, liegt die Zahl der insgesamt bestätigten Infektionen unverändert bei 281. tge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.04.2020