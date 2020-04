Zwei weitere Todesopfer im Landkreis

Im Rhein-Neckar-Kreis sind zwei weitere Corona-Patienten verstorben. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Sonntag vorgelegt hat. Auf Nachfrage teilte die Behörde mit, es handele sich um einen Mann und eine Frau, die beide älter als 80 waren. Damit sind bislang 15 Menschen mit dem Virus ums Leben gekommen.

Immer mehr Genesene

Die Zahl der Infizierten ist gegenüber Samstag um zwölf auf 713 gestiegen. Zugenommen hat aber auch die Zahl der Genesenen, so dass aktuell noch 393 Patienten mit Corona infiziert sind. Damit ist der Stand von vor sieben Tagen erreicht. Für Heidelberg meldet das Landratsamt aktuell 234 positiv Getestete, zwei mehr als am Samstag. Auch die Zahl der Menschen in Quarantäne geht zurück. Im Rhein-Neckar-Kreis waren es am Sonntag noch 1138, in der Stadt Heidelberg 362.

In den Städten und Gemeinden des Verbreitungsgebietes der „MM“-Ausgabe Neckar-Bergstraße hat das Landratsamt am Sonntag die nachfolgenden Zahlen gemeldet (in Klammern jeweils die Zahl der Infizierten, die davon bereits genesen sind).

Edingen-Neckarhausen: 18 (9)

Heddesheim: 16 (5)

Hirschberg: 20 (7)

Ilvesheim: 9 (5)

Ladenburg: 11 (4)

Schriesheim: 18 (7)

Weinheim: 95 (40) hje

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.04.2020