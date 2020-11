Zwei weitere Todesopfer mit Corona

Die Corona-Lage bleibt angespannt, die Zahl der Infizierten wächst. Am Mittwoch meldete das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises zwei weitere Todesopfer, die an Corona erkrankt waren: Ein Mann und eine Frau im Alter zwischen 80 und 90 Jahren. Die Zahl der noch Infizierten stieg im Vergleich zum Vortag um 70 auf 963.

Im Rhein-Neckar-Kreis wurde am 29. August zum ersten Mal seit fast vier Monaten wieder die Marke von 100 noch Infizierten überschritten. Seit 3. Oktober nehmen die aktiven Fälle fast durchweg zu, zuletzt lagen sie am Dienstag bei knapp unter 1000.

Eine große Rolle spielt die so genannte Inzidenz, also der Anstieg der Fälle innerhalb von sieben Tagen, bezogen auf 100 000 Einwohner. Sie hatte im Kreis zuletzt am 27. März bei mehr als 50 gelegen, ehe sie dann am 24. Oktober erneut diese Marke erreichte. Aktuell liegt sie bei mehr als 110.

Am Wochenende keine Zahlen

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises veröffentlichte die Zahlen über Wochen hinweg täglich, auch am Wochenende. Diese Werte sind auch Basis für die vom „MM“ regelmäßig veröffentlichte Grafik zur aktuellen Lage. Nachdem sich im Mai die Situation entspannt hatte, stellte die Behörde die tagesaktuelle Veröffentlichung der Werte ein und lieferte sie jeweils montags nach. Deshalb blieb die Montagsausgabe von da an ohne die Grafik. Doch auch nach dem erneuten Ansteigen der Zahlen, die zuletzt sogar zu deutlich schärferen Regeln führten, gab es Zahlen immer erst mit Verzögerung am Montag.

Die Redaktion hat das zum Anlass genommen, um in der Pressestelle nachzufassen. Eine erste Nachfrage per E-Mail vom Montag blieb zunächst unbeantwortet, auf eine freundliche Erinnerung am Mittwoch hieß es dann sinngemäß, es bleibe dabei, dass am Wochenende keine Zahlen veröffentlicht würden. Eine ebenfalls bereits am Montag angeforderte Stellungnahme von Landrat Stefan Dallinger zu der Veröffentlichungspraxis blieb bis Mittwochabend aus. Er sei den ganzen Tag über „terminlich verplant“, ließ seine Sprecherin wissen.

Das Landratsamt veröffentlicht die Zahlen seines Gesundheitsamtes in so genannten Faktenblättern. Darin sind Werte wie die absolute Zahl der Fälle, der Toten, der Genesenen und der noch mit Covid-19 Infizierten sowie die (lange Zeit nicht angegebene) Sieben-Tage-Inzidenz enthalten. Diese Zahlen werden für die Kreisebene am Wochenende auch vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg online veröffentlicht. Allerdings stimmen sie nicht mit denen des Kreises überein, weil sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhoben werden. Für einen Vergleich über mehrere Tage oder Wochen ist die gleiche Basis aber Voraussetzung.

Unterdessen ist eine dritte Erzieherin des Kommunalen Kindergartens Heddesheim positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Gemeindeverwaltung am Mittwoch auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilte. Es handelt sich demnach um eine der fünf Beschäftigten, die bereits am Wochenende in Quarantäne geschickt worden waren, nachdem der Test bei einer ersten Kollegin eine Infektion angezeigt hatte. Am Montag teilte die Gemeinde mit, dass eine zweite Erzieherin positiv getestet wurde. Insgesamt befanden sich dann zehn Mitarbeitende in Quarantäne und die Gemeinde beschloss daraufhin, den Kindergarten für die nächsten 14 Tage zu schließen (wir berichteten). Für diese Zeit hatte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises auch die Kinder von einer der fünf Gruppen in Quarantäne geschickt. Als sogenannte Kontaktpersonen der Kategorie 1 sollten sie ebenfalls noch getestet werden. Bis Mittwoch wurden nach Angaben der Behörde aber keine weiteren positiven Befunde im Gesundheitsamt registriert. Laut den aktuellen Zahlen befanden sich zuletzt 29 Personen in Heddesheim in Quarantäne, das sind zwei mehr als am Vortag.

In Edingen-Neckarhausen waren es 13 (+1), in Hirschberg 14 (+1) und in Ilvesheim unverändert zehn. Noch 27 Personen befanden sich Stand Mittwoch in Ladenburg wegen einer nachgewiesenen Covid-19-Infektion in Quarantäne (+4), in Schriesheim waren es am Mittwoch nach wie vor 29 und in Weinheim 97 Personen (+13).

