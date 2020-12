Zweigstelle der Stadtbibliothek auf der Schönau öffnet heute

Mannheim.Der Stadtteil Schönau hat wieder eine eigene Bibliothek. Wie die Stadt mitteilt, werden die neuen Räumlichkeiten der Zweigstelle der Stadtbibliothek am heutigen Dienstag wiedereröffnet. Pandemiebedingt fällt die feierliche Einweihung aus, auch der Betrieb wird zunächst nur eingeschränkt möglich sein. 2018 zog die Zweigstelle wegen der Sanierung des Johanna-Geissmar-Gymnasiums in die verlängerte Rastenburger Straße. Im April 2019 zerstörte ein Feuer die Übergangsbehausung vollständig. Der Schaden am Gebäude und am Medienbestand wurde auf rund 400 000 Euro geschätzt. Anschließend versorgte eine mobile Bibliothek das Quartier mit Büchern und weiteren Medien. Nun gelte es nach vorne zu blicken, sagte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert anlässlich der Eröffnung „Ab jetzt schreibt die Zweigstelle im Stadtteil Schönau ein neues Kapitel in ihrer langen Geschichte“, freut sich Grunert.

