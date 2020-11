Zwischen 50 und 70 Strohballen in Brand

Lampertheim.Bei einem Brand in Lampertheim-Rosengarten am Samstagabend gegen 22.59 Uhr standen zwischen 50 und 70 Strohballen in Flammen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war die Feuerwehr auch gegen 0.20 Uhr noch mit Nachlöscharbeiten im Gange. Verletzt wurde bei dem Brand nahe der RWE-Siedlung niemand. Für die Siedlung bestand keine Gefahr.

Weitere Informationen zur Brandursache und zur Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

