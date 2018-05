67-jähriger kracht in Fahrschule

Anzeige

Mannheim.Ein Autofahrer ist in Mannheim-Rheinau in die Hausfassade einer Fahrschule gefahren und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Samstagmorgen gegen 10.35 Uhr an der Kreuzung der Relaisstraße und Mutterstadter Straße. Der 67-jährige Autofahrer kam dort von der Fahrbahn ab und fuhr über den Gehsteig in die Fassade einer Fahrschule.

Der verletzte Mann wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Ursache für den Unfall war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein medizinischer Notfall. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr vor Ort unterbrochen werden. (onja)