745 Personen infiziert

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es 745 bestätigte Corona-Fälle. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Das sind sechs Personen mehr als am Vortag. Zudem sei eine weitere Person verstorben, damit beläuft sich die Zahl der Todesfälle im Kreis nun auf 16. Genauere Informationen zu der verstorbenen Person gab es nicht. „In Abstimmung mit dem Sozialministerium haben wir entschieden, keine Details mehr zu den verstorbenen Personen zu nennen“, teilte eine Sprecherin des Kreises mit. Zwei weitere Todesfälle wurden aus dem Stadtgebiet Heidelberg gemeldet, dort sind nun sechs Personen gestorben.

Keine Gefahr bei Tieren

In Edingen-Neckarhausen sind 19 Infektionen bekannt, elf Menschen sind dort bereits wieder gesund. In Heddesheim sind 17 Infektionen bekannt, sechs davon sind überstanden. Hirschberg meldet 20 Corona-Fälle, neun Menschen gelten als genesen. In Ilvesheim sind neun Infektionen bekannt, sechs davon sollen bereits ausgestanden sein. Für Ladenburg sind elf Infektionen bekannt, sieben Menschen sind wieder gesund. Schriesheim meldet 19 Fälle, zwölf Leute sind dort wieder genesen.

Das Veterinäramt des Kreises betont darüber hinaus, dass es bisher keinen Beweis dafür gebe, dass ein Tier das Virus auf den Menschen oder auf andere Tiere übertragen könne. Tiere seien nach derzeitigem Wissensstand keine Infektionsquelle für Menschen, sagte Amtsleiter Lutz Michael in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen. tge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020