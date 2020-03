84 Wohneinheiten in der Stengelhofstraße

Fünf Jahre nach Start der Planung für das Projekt „Wohnen am See“ geht es nun richtig los: Spätestens Ende 2022 sollen in der Stengelhofstraße acht Gebäude mit insgesamt 84 Wohneinheiten fertiggestellt sein. Dies teilte Investor Stefan Pfeil am Mittwochabend auf der Bezirksbeiratssitzung Rheinau mit.

„Ich habe ja eine enge Beziehung zu diesem Stadtteil“, bekennt Pfeil und nennt sein Projekt „Rheinauer Tor“ am Karlsplatz: „Geboren wurde es im Hobbyraum von Kurt Kubinski, von ihm, Helmut Losert und mir“, berichtet er unter Hinweis auf die beiden damaligen Bezirksbeiräte von SPD und CDU. Auf dem Grundstück der alten Tankstelle, „an dem sich andere die Zähne ausgebissen hätten“, sei dann ein attraktives Gebäude mit sozial wertvoller Nutzung als Altenpflegeheim entstanden.

Verzögerung durch Vorhaben in T 5

Schon damals wirft Pfeil ein Auge auf ein Gelände in unmittelbarer Nähe: in der Stengelhofstraße 19-33. Auch hierfür legt er eine attraktive Planung auf, die im Februar 2015 ihre Baugenehmigung erhält.

Schon damals könnte es also losgehen, doch Probleme auf einer anderen Baustelle kommen dazwischen: Beim Projekt T 5 mit 150 Wohneinheiten springt der Generalunternehmer ab, Pfeil muss diese Funktion übernehmen: „Das Projekt, das in der Innenstadt liegt und daher im Fokus der Öffentlichkeit stand, hatte Vorrang“, bittet Pfeil um Verständnis. Doch nun ist T 5 auf gutem Wege, steht vor seiner Fertigstellung im April 2021, so dass Pfeil sich wieder der Rheinau zuwenden kann.

Baurechtlich ist das kein Problem: „Die Gültigkeit der Baugenehmigung wurde 2018 auf 2020 verlängert“, berichtet Baubürgermeister Lothar Quast, der an jenem Abend die Bezirksbeiratssitzung leitet. Und so geht es derzeit auch schon los: „Der Mutterboden ist abgeschoben, nächste Woche beginnt der Erdaushub.“ Die Bauzeit beträgt zwei Jahre, 2022 soll alles bezugsfähig sein.

Die Planung, die Ergebnis eines Wettbewerbes ist, bei dessen Jury Bürgermeister Quast den Vorsitz innehatte, umfasst acht Gebäude. Entlang der Stengelhofstraße führt sie die Blockrandbebauung fort, den Übergang zum Weiher bilden drei kleine „Seehäuser, die sich wegducken.“ Energetisch erfüllt das Projekt alle aktuellen Standards (für Experten: „Neue Enef“ und „KfW 55“).

Es entstehen 84 Wohneinheiten, wovon 40 für Betreutes Wohnen zur Verfügung stehen sollen, also für Bewohner über 60 Jahre. Ob dies in Eigentum geschieht oder als Vermietung, das hat Pfeil noch nicht entschieden. Fest steht nur: „Wir haben schon sehr viele Anfragen, obwohl wir noch gar nicht in die Vermarktung gegangen sind.“ Alle Wohnungen sind barrierefrei, für die Bewohner der betreuten Wohnungen seien Dienstleistungen in Kooperation mit dem nahen Altenpflegeheim „Rheinauer Tor“ denkbar.

„Das ist ein Projekt, das wir gut gebrauchen können“, betont Quast, wobei er nicht verhehlt, dass der Stadt natürlich eine Vermietung statt Eigentumsbildung an dieser Stelle lieber wäre. Zudem führe es zu einer „positiven Gestaltung dieser Ecke von Zentral-Rheinau“.

Und vielleicht sogar zu noch mehr. Denn als CDU-Bezirksbeirat Wolfgang Göck anregt, ob dort auch Räume für einen Kindergarten denkbar seien, sagt Pfeil spontan zu: „Eine gute Idee. Dafür könnte man den 180 Quadratmeter großen Aufenthaltsraum nutzen.“

Skepsis erzeugt allein die Parksituation, die Hans Held (FDP) und Herbert Koch (AfD) ansprechen. Doch da bestätigt Quast, dass Pfeil sich exakt an die gesetzlichen Vorgaben hält: Ein Stellplatz pro Wohneinheit, bei betreuten Wohnungen lediglich die Hälfte. Dass dies reicht, bestätigt Hans Dieter Reese, Bewohner im „Rheinauer Tor“: „Wir haben 22 Stellplätze, und da stehen selten mehr als fünf Autos.“

Ulrike Kahlert (SPD) erinnert, dass demnächst auch Marktplatz und Karlsplatz umgebaut werden: „Wie werden die drei Baustellen koordiniert?“ „Ich glaube“, erwidert Quast dem schmunzelnd, „ein großer Stadtteil wie Rheinau wird diese Projekte unbeschadet überstehen.“

