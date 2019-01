Aktion Wunschzettel zieht Bilanz

Der gemeinnützige Verein GlücksPaten, der sich um finanziell benachteiligte Kinder im Stadtteil Rheinau kümmert, zieht zum Jahreswechsel positive Bilanz.

Ende 2018 ging es für den Verein in eine heiße Phase. Am Wunschbaum, der in der Adventszeit in der Sparkasse Rhein Neckar Nord auf der Rheinau stand, hingen jede Menge Wunschzettel von Kindern und Jugendlichen, die ein Weihnachten ohne Geschenke hätten feiern müssen. Filialleiterin Claudia Rieg ermöglichte zum zweiten Mal in Folge den zentralen Standort in der Relaisstraße 191. Geschenke, von engagierten Bürgern organisiert und verpackt, konnten noch rechtzeitig vor den Feiertagen an die Kleinen herausgegeben werden und so zu einem schönen Fest beitragen.

Glücklich über Pakete

Glücklich haben die Kinder ihre Pakete sowie Tüten gefüllt mit Obst und Nüssen entgegen genommen. Sponsoren hatten sie finanziert, die Zweite Vereinsvorsitzende Lisa Soltmann hatte sie gepackt. Die Wunschzettel wurden über Christiane Rudic vom Quartierbüro Rheinau sowie den Schulen und Kindergärten im Stadtteil verteilt. Die Übergabe fand wenige Tage vor Weihnachten im Quartierbüro statt.

GlücksPaten-Vorsitzender Markus Schwarz-Riehle ist glücklich und dankbar für die breite Unterstützung: „Wir freuen uns sehr über diesen Zuspruch. Wir sind auf Unterstützung von außen angewiesen, um wiederum dort eingreifen zu können, wo schnelle Hilfe benötigt wird.“

Er dankte dem Handharmonikaverein Rheinklang, der 500 Euro aus seinem Konzerterlös an die GlücksPaten spendete. 210 Euro kamen von der Florian Apotheke. Hans-Peter und Andrea Kull von der Friedhofsgärtnerei und dem Blumenladen Kull überreichten stolze 800 Euro, die aus dem Spendenaufruf und Verkauf am Waffelstand im Rahmen ihres letzten Adventsbazars zusammengekommen waren.

Kindgerechte Kulturerlebnisse

„Wir haben 2019 jede Menge vor“, so Markus Schwarz-RiehlesAusblick in die Zukunft: „Mit unserem Kindertheater, das durch Schauspieler des Capitol ermöglicht wird, werden wir wieder kindgerechte Kulturerlebnisse schaffen.“

Der Verein werde aber auch erneut Ausflüge finanzieren, die sich manche Kinder nicht leisten könnten: „Dafür stehen wir in engem Kontakt mit Rheinauer Kindergärten, Schulen und Institutionen, die unkompliziert und direkt im Bedarfsfall auf uns zukommen können.“ mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019