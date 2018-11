Aktuell wie nie

Volkstrauertag, getragen vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge – Bezeichnungen, die antiquiert wirken. Mancher folgert daraus, auch die Veranstaltung an sich sei überholt. Doch das Gegenteil ist richtig: Sie ist nach wie vor aktuell, vielleicht so aktuell wie seit langem nicht mehr. Leider. Und wenn sie so begangen wird wie auf der Rhei-nau, dann ist sie auch sinnvoll.

Denn hier wie an vielen anderen Orten wird längst nicht mehr nur der Gefallenen der beiden Weltkriege gedacht, die für viele Jüngere fast so weit entfernt sind wie der Dreißigjährige Krieg. Gedacht wird auch an die Opfer aktueller menschlicher Gewalt wie des internationalen Terrorismus sowie der in Auslandseinsätzen gestorbenen Bundeswehrsoldaten. Und das ist dann schon gar nicht mehr so weit weg. Die Erinnerung an den Holocaust mahnt schließlich, wo Antisemitismus, der derzeit immer offener sein Haupt erhebt, hinführen kann.

Angesichts dieser Bedeutung des Tages ist es völlig unverständlich, dass sich die Stadt vor einigen Jahren von dieser Aufgabe zurückgezogen hat; in einigen Mannheimer Stadtteilen stand der Tag daher fast auf der Kippe.

Zukunftsweisende Gestaltung

In Rheinau jedoch war diese Feier, wie übrigens in Neckarau, schon immer Aufgabe der Dachorganisation des Vorortes. Dass der nicht mal 30 Jahre alte Vorsitzende des Gemeinnützigen Vereins Rheinau, Arthur Vogt, diese Aufgabe mit sichtbarem Engagement verfolgt, das ist ein großes Glück. Er findet die richtigen Worte, ohne altklug zu wirken.

Auch die übrige Ausgestaltung der Veranstaltung ist vorbildlich. Seit Jahren ist es hier Tradition, dass Jugendliche der Pfingstbergschule ihre Gedanken vortragen. Denn sie sind Vertreter einer Generation, die das Thema Krieg oder Frieden vor allem betrifft.

Einst umstritten war, ob zu diesem Anlass auch die Nationalhymne gesungen werden soll. Doch es ist richtig. Die darin besungenen Werte „Einigkeit und Recht und Freiheit“ sind zwar nicht ausreichende, aber wichtige Voraussetzungen für Frieden. Und daher passt dieser Text auch und gerade zu diesem Anlass.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018