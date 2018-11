Alltag als Fundgrube für Pointen

„Was ist an der Meinung anderer so interessant?“, hinterfragt Humorprofi Elmar Thüner in Bezug auf die häufig hasserfüllten Kommentarspalten der sozialen Medien im Internet, wenn sich dort die geballte Angst vor Überfremdung im Land irrational entlädt. „Die einzige Angst, die uns umtreibt, ist diejenige vor Überdummung“, sagt Thüner.

In der Stadtbibliothek in der der Rheinauer Konrad-Duden-Realschule gastierten Thüner mit Michael Angierski, bekannt sind die beiden als Kabarettduo „Die Zweifler“. Vor ausverkaufter Kulisse nehmen sie in ihrem neuen Bühnenprogramm „Was Sie nicht sagen“ tagesaktuelle Themen wie die Gender-Debatte, Smartphone-Nutzer und die Datenschutzgrundverordnung pointiert auseinander.

Themen liegen auf der Straße

„Was wir noch nicht hatten, ist eine Scheidung, dort sind wir noch nicht aufgetreten“, erläuterte Kabarettist Elmar Thüner bezogen auf vergangene Auftrittsorte. Zwischendurch stimmte das Duo frech getextete Selbstkompositionen an, zum Beispiel über fehlerhafte Bildungspolitik („Gegen Dummheit hilft nur Bildung, doch will niemand dafür zahlen“). Und das Publikum schüttete sich regelmäßig aus vor Lachen.

An Material und Inspiration scheint es gegenwärtig für Humorarbeiter nicht zu mangeln. „Bei dem, was auf der Welt alles los ist, liegen die Themen doch auf der Straße“, so Thüner, der hauptberuflich als Jurist eines Geldinstituts arbeitet. Oftmals dient dem 59-Jährigen der nüchterne Joballtag als Fundgrube für witzige Pointen.

Ebenso konnte das unverblümte Zweigespann den rasanten technischen Wandel nicht unkommentiert lassen, der den altmodischen „Kfz-Mechaniker“ zum „Mechatroniker“ verwandelte. „Früher wurde man gefragt, in welcher Farbe man das Auto haben möchte und mit wie vielen Türen. Heute gibt es 400 Extras“, zeigte sich die andere Zweifler-Hälfte Michael Angierski nostalgisch. Somit steht der Kunde beim Kauf eines Neuwagens vor einer fast unlösbaren Entscheidung. Später analysierten die zwei Kabarettisten, die an die „Politik der hohen Schornsteine“ im Ruhrgebiet der 1960er Jahre erinnerten, auf eigenwillige verkürzende Weise die chemisch-technischen Prozesse innerhalb von Verbrennungsmotoren.

Über den Besuchern in der Rheinauer Stadtbibliothek schütteten die beiden Humoristen Thüner und Angierski ein Füllhorn an Gags aus. Darüber hinaus gewährten die Zweifler einen Ausblick in die Zukunft auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird. Das Zweigespann, das seit fast vier Jahrzehnten gemeinsam die Kleinkunstbühnen unsicher macht, spießte außerdem Thesen des Gegenwartsphilosophen Jürgen Habermas auf.

