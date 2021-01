Alte Themen weiter aktuell

Die Rheinau geht mit jenen Themen ins neue Jahr, die bereits 2020 geprägt haben: Marktplatz, Relaishaus und neue Straßennamen lauten die Stichworte. Auf dem Lindenhof steht vor allem ein Aufreger im Mittelpunkt: die Bäume am Rheindamm.

Doch bei diesem Thema scheinen die Fronten verhärtet. „Ein Dialog mit den Verantwortlichen kam bis heute nicht zustande“, bedauert Heidrun Kämper, seit Dezember für die SPD erneut im Gemeinderat: „Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass der Waldpark mit seinem jetzigen Baumbestand erhalten bleibt und die Spundwandlösung realisiert wird“, kündigt sie an.

Konzept für den Bunker

Außerdem hofft die Kommunalpolitikerin, 2021 beim Bunker in der Meerfeldstraße weiterzukommen. Der von Kämper gegründete Runde Tisch hatte ja ein Nutzungskonzept erarbeitet: „Inzwischen bemüht sich die Stadt um den Erwerb des Bunkers von der BImA“ (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben).

Schließlich bleibt der Mangel an Kinderbetreuungsplätzen nach wie vor aktuell, angesichts der Zuzüge auf den Lindenhof mit immer größerer Dringlichkeit. Stadtrat Bernhard Boll sieht auch für Neckarau diese Problematik, aber auch Fortschritte bei deren Lösung: „Mit der Errichtung des 13. Eltern-Kind-Zentrums auf dem Almenhof wird ein wichtiger Beitrag zur Entlastung der Kinderbetreuungssituation geleistet.“

Wichtig ist ihm auch die gedeihliche Entwicklung des Volkshauses. Insofern verweist er nach jahrelanger Diskussion, „die auch die Schließung des Hauses thematisiert“ hatte, zufrieden auf die teilweise Renovierung: „Das ist ein gute Nachricht für den Seniorentreff und die AWO, die vor allem älteren Mitbürgern ein regelmäßiges Angebot macht.“

Diskussion um Straßennamen

Auf der Rheinau wird mit Spannung erwartet, wie es mit der geplanten Umbenennung der bislang nach Kolonialisten des 19. Jahrhundert benannten Straßen in Rheinau-Süd weitergeht. Verwaltung und Parteien haben ja zugesagt, vor jeder Entscheidung die Bürger vor Ort einzubeziehen. Wie dies unter Corona-Bedingungen geschehen kann, ist aber noch offen. Fest steht: Die Befürworter halten an ihrem Ziel der Umbenennung ebenso fest, wie die Siedlergemeinschaft diese ablehnt.

Unklar ist auch, wie es mit dem Alten Relaishaus weitergeht. In 2020 hat sich die Stadt ja verschiedene rechtliche Instrumente gesichert, vor allem das Instandsetzungsgebot. Noch immer besteht jedoch die Hoffnung, dass der in Haft sitzende Besitzer das Gebäude an die Stadt verkauft und damit den Weg für Sanierung und Nutzung freimacht.

Weiter geht es auf dem Rheinauer Marktplatz: Die Umgestaltung soll Ende 2021 fertig sein. Das bedeutet: Auch in diesem Jahr kann das Stadtteilfest nicht hier gefeiert werden.

