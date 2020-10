Angler bieten Fisch zum Mitnehmen an

Da feste Termine im Vereinskalender des ASV Rohrhof, wie am 1. Mai, Vatertag sowie Sommer- und Fischerfest, der Corona Pandemie zum Opfer gefallen sind, möchte es der Verein dennoch ermöglichen, in den Genuss selbst gebackener Fischspezialität zu kommen. Hierzu wird am 24. Oktober, von 10 bis 14 Uhr frisches Zanderfilet, Kartoffelsalat und Brötchen zum Mitnehmen angeboten. Vorbestellungen sind bis zum 17. Oktober im Video Pup, Mannheimer Straße 44, in Brühl und unter info@asv1946rohrhof.de möglich.

„Dem Infektionsschutz entsprechend wird die Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienevorschriften gewährleistet. Dazu gehört leider auch, dass alle Gerichte ausschließlich zum Mitnehmen verkauft werden, ein Verzehr vor Ort ist nicht gestattet“, sagt ASV-Mitglied Jürgen Uhrig. mai

