Angler erzielen gutes Fangergebnis

Elf hochmotivierte Angler haben sich am Wendehammer in Brühl getroffen, um die Verlosung des diesjährigen Frühjahrsangelns durchzuführen. Nachdem die Plätze verlost waren, ging es raschen Schrittes zu den Plätzen und um 8.30 Uhr fiel der Startschuss. Geangelt wurde in den Brühl-Rohrhöfer Rheinbuhnen.Das Wetter fiel aus, wie vorhergesagt. Es herrschten sehr angenehme Temperaturen zu denen sich im Laufe des Vormittags auch noch die Sonne dazu gesellte.

Nach dreiienhalb Stunden in der Natur, traf man sich an der Vereinshütte um die Wiegeergebnisse vorzunehmen. Das Ergebnis war vielversprechend.Lediglich vier Petrijünger blieben an diesem Tag ohne Fang. Auf Platz Eins landete Peter Schreiner mit 8370 Punkten, dicht gefolgt von Peter Knapp mit 8030 Punkten, Platz drei belegte Claudio Del Mul mit 3140 Punkten. Tina Schreiner verwöhnte die Gäste mit Frikadellen und Kartoffelsalat, die selbstverständlich beide hausgemacht waren. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019