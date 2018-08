Angler feiern vier Tage lang

Anzeige

Vergnügungspark, Live-Musik und deftige Genüsse: Der Angelsportverein Rohrhof lädt von Freitag, 31. August bis Montag, 3. September, auf dem Festplatz zu seinem 67. Fischerfest ein, das über vier Tage hinweg eine Fülle an klingenden und kulinarischen Attraktionen bietet.

So ist die Fischbäckerei Marion Obeldobel mit knusprigen Fisch-Spezialitäten vertreten. In der Schlemmer-Ecke, unter Leitung von ASV-Mitgliedern, wird eine reichhaltige Auswahl an Speisen angeboten.

Am Freitag sorgt erstmals eine Oldie Night mit der Gruppe Nobody’s Perfect für Stimmung. Gegen 20 Uhr erfolgt der Bieranstich durch Bürgermeister Ralf Göck zusammen mit Vertretern der Welde-Brauerei.