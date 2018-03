Anliegen des ganzen Vororts

Anzeige

Für den dauerhaften Bestand ist jedoch mehr nötig. Die Rheinauer müssen nun zeigen, was ihnen das Gebäude bedeutet, sich also nicht nur in die Diskussion um seine künftige Nutzung einbringen, sondern auch bereit sein, sich dafür zu engagieren.

Insofern war die Veranstaltung ein wichtiger Impuls. Dank ihres Stadtrates Thorsten Riehle, der als Chef des „Capitol“-Kinos bewiesen hat, wie man ein historisches Bauwerk erfolgreich erhalten und nutzen kann, hat die SPD – wie übrigens bereits bei der Marktplatzgestaltung – die Initiative ergriffen. Dafür hat sie die Unterstützung aller anderen Parteien verdient. Denn ihr Anliegen ist das des gesamten Stadtteils.

