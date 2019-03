Antoniuschor singt von Klassik bis Pop

Unter dem Motto „Zeitlos – von Klassik bis Pop“ wiederholt der Antonius Chor am Sonntag, 17. März, um 18 Uhr, sein Konzert in der St. Antonius Kirche am Rheinauer Ring 262. Der Eintritt ist auch dieses Mal frei. Um Spenden wird gebeten.

Die musikalischen Reise führt in die Welt großer kompositorischer Werke. Und die Musiker stellten in dem Gotteshaus unter Beweis, dass ein Kirchenchor nicht nur Messen, sondern auch Balladen und Filmmusik singen kann.

Unter der Leitung von Patrick Schilling, der den Chor in den letzten beiden Jahren mit viel Liebe und Engagement „großgezogen“ hat, wird das Publikum verzaubert von schwedischen Mittsommernachts-Klängen.

Die Musiker interpretierten John Farmers „Fair Phyllis“ und den Titelsong aus dem französischen Film „Die Kindern des Monsieur Matthieu“.

Als Finale lässt der Chor den Jackson- Five-Song „I´ll be there“ erklingen. „Und wer Lust hat, mitzusingen und den Chor zu unterstützen ist herzlich willkommen“, versichert Gemeindereferentin Melanie Gutjahr. Geprobt wird jeden Donnerstag, um 20 Uhr, im Antoniussaal in der Pfarrer-Eggerstrasse auf der Rheinau. mai

