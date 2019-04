ASV-Aktive laden zum Anangeln ein

Sportlicher Ehrgeiz und gemütliches Beisammensein: „Petri heil!“ heißt es, wenn sich die Angler des ASV Rohrhof am Samstag, 27. April, um 6.45 Uhr, am Wendehammer an den Rohrhöfer Buhnen, zur Verlosung für das diesjährige Anangeln treffen. Die Plätze sind an der Rheinstrecke abgesteckt. Zwischen 8.00 und 11 Uhr werden die Angeln ausgeworfen. Der Fang wird dann an der Vereinshütte gewogen. Im Anschluss serviert die Frauengruppe des Vereins ein warmes Essen, Getränke stehen zur Verfügung. Die meisten Mitglieder der Aktiven-Gruppe des Angelsportvereins haben sich bereits in die Teilnehmerliste für das diesjährige Anangeln eintragen lassen. Nachzügler können sich aber beim Sportwart Peter Schreiner unter den Telefeonnummer 0163/4 67 39 67 melden. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019