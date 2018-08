Auerochsen genießen Elternfreuden

Noch ganz erschöpft und schwach liegt es im Gehege, als es die Tierpfleger entdecken. Denn obwohl das hellbraune Fellhäufchen neben seiner fast 1000 Kilo mächtigen Mama winzig klein wirkt – die Überraschung, die Mutter und Sohn gelungen ist, könnte kaum größer sein: Gemeint ist das Auerochsenkälbchen, das vergangene Woche im Dossenwald zur Welt gekommen ist. Zur großen Verwunderung von Norbert Krotz und seinem Team. „Mitarbeiter haben das Kleine am frühen Morgen gefunden“, berichtet der Revierförster, „zu unserer großen Verwunderung.“ Schließlich hätten alle weiblichen Kühe der Herde runde Bäuche: „Weil es ihnen gut geht und sie wohlgenährt sind.“ Ob eine davon trächtig ist oder nicht, sei sogar für den Veterinär oft schwer zu unterscheiden. Und wenn das Hausrind-Baby mit den schwarzschimmernden Kulleraugen vertrauensvoll an den Nüstern der vierjährigen Mama schnuppert, dann gerät schnell in Vergessenheit, dass seine Familiengeschichte eher dramatisch als niedlich ist.

Hochgiftige Futtergaben

Denn seine Großmutter sowie eine weitere Auerochsenkuh sind vor vier Jahren im Dossenwald an einer Eibennadelvergiftung verendet. Ob es in böswilliger Absicht geschah, oder ein Versehen war, ist bis heute ungeklärt. Jedenfalls, so Krotz, seien schon wenige Zweige des Baumes hochtoxisch. Bereits eine Aufnahme von 50 bis 100 Gramm Eibennadeln kann für den Menschen tödlich sein. Der Tod tritt durch Atemlähmung und Herzversagen ein. Menschen, die eine solche Vergiftung überleben, tragen in der Regel einen bleibenden Leberschaden davon. Das gilt auch für Tiere.

Deshalb sollten Besucher den Vierbeinern in den Gehegen grundsätzlich nichts zu Fressen geben. „Auch kein Grünzeug und schon gar keine Essensreste“, warnt er. Und erinnert dabei an die Bisons, die im Käfertaler Wald nach dem Verzehr von Backwaren gestorben sind: „Futtergaben von Waldbesuchern, auch wenn sie noch so gut gemeint sind, waren in diesen Fällen falsch und haben zum Tode der Tiere geführt.“ Unter den Eiben-Opfern war auch die Oma des Neulings, die mit seiner Mutter schwanger war. Diese konnte zwar gerettet werden, musste jedoch von Menschenhand mit der Flasche aufgezogen werden.

Doch keine Sorge, der Auerochsen-Junge ist wohlauf. „Er hat vom ersten Lebenstag an kräftig Milch getrunken und hat sich sofort der Herde angeschlossen“, versichert Krotz. Auch seine Mama sei eine entspannte Mutter. Da merke man, dass sie als Flaschenbaby an Zweibeiner gewöhnt sei.

Die Mutter des fünf Monate alten Weibchens ist übrigens die im August 2015 geborene Tochter von Madonna und Carlos I. Bei einer von der Stadt initiierten Abstimmung der Bürger fiel damals die Wahl auf den Namen Carlotta (wir berichteten). Während sich der nun wenige Tage alte Neuankömmling sofort von den Tierpflegern lammfromm mit einer gelben Ohrmarkierung versehen ließ, war an Carlottas Nachwuchs nicht ranzukommen: „Wir haben sie zu spät entdeckt und sie hatte schon zu lange Kontakt mit der Mutter.“ Carlotta hatte ihr Kleines mit Hilfe der Herde so vehement verteidigt, „dass für uns Lebensgefahr bestanden hätte, wenn wir weiter auf das Frischgeborene zugelaufen wären“.

Markierung unter Betäubung

Jetzt wartet Krotz, bis der Veterinär ohnehin routinemäßig kommt und die Vierbeiner – unter Betäubung – impft, Blut abnimmt, die Klauen pflegt und entwurmt: „Das macht er ein mal im Jahr. Öfter will ich das den Tieren nicht zumuten, denn das bedeutet Stress pur für sie. Aber dann kann er auch gleich die Markierung bei dem Carlotta-Nachwuchs anbringen.“

Trennen mussten sich der Revierförster und seine Mitarbeiter von zwei Stieren: „Einem Ein- und einem Zweijährigen, beides Nachkommen von Carlos II.“ Sie wurden an einen Tierhalter in der Südpfalz abgegeben, um Inzucht und Rangkämpfen vorzubeugen: „Denn wenn die geschlechtsreif sind, dann gibt es Rangeleien.“ Schließlich darf es in jeder Herde nur einen Chef geben.

Eines ist jedenfalls sicher: Dass nach der Geburt des Ur-Rind-Mädchens im März bereits ein zweites Jungtier die Herde verstärkt, zeugt nicht nur für die gute Arbeit des Teams auf der Rheinau. Vielmehr ist es auch ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich die Ur-Rinder im Dossenwald pudelwohl fühlen.

