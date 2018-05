Auflösung des Heimatvereins abgewendet

Anzeige

Dies war nun der Fall. Von den erschienen Aktiven waren mithin alle der Meinung, dass der Verein nicht sterben dürfe. Die Rahmenbedingungen sind gut. Zwar wurden 2017 die Beiträge der rund 80 Mitglieder nicht mehr eingezogen, dennoch verfügt der Verein über ein Vermögen von mehr als 15 000 Euro.

Finanziell solide Bilanz

In der von Alexander Fleck sachkundig geleiteten Diskussion, die der formalen Entlastung der Kasse im Speziellen wie des Vorstandes im Ganzen folgte, war man sich schnell einig: Der Verein soll weiterbestehen. Doch: Wer soll ihn führen? Von den vorgeschlagenen Mitgliedern war niemand dazu bereit – sei es wie bei Kurt Kubinski aus Altersgründen, sei es wie bei Michael Lösch, weil sie mehrere andere Ämter innehaben.

Die erlösende Nachricht kam, als ein Neumitglied sich bereit erklärte, zu kandidieren: Sven Prues, 34 Jahre und damit der mit Abstand Jüngste in der Runde, von Beruf Hausverwalter, geboren in der Nähe von Osnabrück und erst seit einigen Jahren auf der Rheinau, in sie und ihre Geschichte jedoch total „verliebt“: „Auf den ersten Blick begeistert die Rheinau nicht“, bekannte er: „Aber wenn man sie näher kennenlernt, die historischen Gebäude sieht, ihre Geschichte erfährt, dann wird man von ihr eingenommen.“ Und die Bewahrung der Geschichte sei wichtig, weil dies die Voraussetzung sei, dass sich die Menschen wohlfühlen und für die Gemeinschaft engagieren.

Der Elan, mit dem sich der junge Mann vorstellte, verfehlte seine Wirkung nicht: In geheimer Abstimmung wurde er einstimmig gewählt.

Damit war der Vorsitz besetzt. Doch wie sollte es mit den anderen Ämtern weitergehen? Auch dafür hatte der neue Vorsitzende eine Lösung: Er nannte dem Gremium zwei Personen, die seine Begeisterung für die Rheinau teilen: Als Stellvertreter schlug er Andreas Schäfer vor, 55 Jahre, wohnhaft in der Neuhofer Straße und von Beruf Raumausstatter, dadurch also prädestiniert für das große Projekt des Vereins, die Einrichtung eines Heimatmuseums.

Erstes Thema: Altes Relaishaus

Mary Schönhoffer sollte die Posten übernehmen, in deren Aufgaben sie sich auskennt: Schatzmeisterin und Schriftführerin. Beide wurden denn auch einstimmig gewählt. Kassenprüfer sind mit Wolfgang Lehmpfuhl und Michael Lösch zwei altgediente Vertreter des Vereinslebens, die wie die anderen Anwesenden auch dem neuen Team ihre volle Unterstützung zusicherten.

In seinen Schlussworten skizzierte der neue Vorsitzende bereits seine Pläne für die Zukunft. Als erstes will er weitere Mitstreiter für die Sache der Heimatgeschichte gewinnen: „Mein Ziel ist, dass wir in einem Jahr einen anderen Raum brauchen als den hier, weil dieser dann nicht mehr ausreicht.“ Und er hofft: „Wenn wir dann zusammensitzen, werden wir darüber lachen, dass jemals eine Auflösung Thema war.“

Aktuell drängendes Projekt, dem sich der neue Vorsitzende widmen will, ist die Rettung des Alten Relaishauses, dessen Zwangsversteigerung für den 20. Juni vorgesehen ist. „Ich werde hingehen und gleich mit dem neuen Besitzer, der es ersteigert, über die Zukunft reden.“

„Das wird sicher schwierig“, weiß er, dennoch will er alles versuchen – gemäß dem Motto, das ihn sein gesamtes Leben hindurch getragen habe: „Man muss die Sonne anstreben. Und wenn es nur der Mond wird, dann ist es auch okay.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.06.2018