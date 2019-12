Aus sportlichem Erfolg wird eine lebenslange Freundschaft

Sie sind bestens gelaunt und angesichts ihres Alters topfit: Drei Damen von 77, 79 und 83 Jahren. Gemeinsam verkörpern sie ein Stück sportlicher Erfolgsgeschichte der Mannheimer Leichtathletik, die für sie längst zu einer lebenslangen Freundschaft geworden ist: Vor 50 Jahren nämlich wurden Sigrid Rosenberger, Rosemarie Fuhrmann und Anita Rottmüller Deutsche Meisterinnen über drei mal 800 Meter. Noch heute kommen sie regelmäßig zusammen. So auch jetzt, um dem „MM“ von ihrer eindrucksvollen Geschichte zu berichten.

Diese führt in die Leichtathletik der Nachkriegszeit. Die Mannheimer Postsportgemeinschaft (PSG), die „Post“, wie sie einst und auch noch heute genannt wird, ist damals führend nicht nur in der Region, sondern in Baden. Trainiert wird in einer Halle in der Weberstraße, bevor das schmucke Sportgelände im Neckarauer Aufeld bezogen wird.

Seit 1954 bereits ist Rosemarie Fuhrmann (damals Nitsch) dabei und mehrmalige Badische Meisterin über 800 Meter sowie Süddeutsche Meisterin über 400 Meter. 1962 stößt Sigrid Rosenberger (damals König) hinzu, deren Stärke die 200 Meter werden. Gemeinsam mit Hilde Fleckenstein und Lore Dörr holt sie 1963 über vier mal 100 Meter die Badische Meisterschaft. „Das Staffelholz habe ich noch heute in Verwahrung“, lacht Sigrid Rosenberger und nimmt es vom Sideboard.

Ende der 1960er Jahre möchten Sigrid Rosenberger und Rosemarie Nitsch drei mal 800 Meter laufen. Da trifft es sich, dass Anita Rottmüller zu ihnen stößt, die ebenfalls bereits zahlreiche Erfolge hinter sich hat. Unter anderem als Deutsche Meisterin über 800 Meter in der Halle.

Legendärer Trainer Herbert Abend

Trainiert werden die drei von Herbert Abend, einer eindrucksvollen Persönlichkeit. „Im Krieg hat er als junger Mann in Afrika ein Bein verloren“, berichtet Sigrid Rosenberger. Dennoch ist er sportlich aktiver als die meisten Zeitgenossen ohne ein derartiges Manko. Zwei Mal pro Woche leitet er das harte Training.

Die drei Sportlerinnen werden ein eingeschworenes Team. Jede rennt ihre 800 Meter, zuerst Sigrid, dann Rosemarie, als letzte Anita. „Sie war die schnellste von uns“, bekennt Sigrid Rosenberger.

1969 soll zum Erfolgsjahr der drei werden. Die Generalprobe absolvieren sie am 26. April: Bei den Waldlaufmeisterschaften in Plattling bei Passau holen sie den Sieg. Derart motiviert, ist für sie klar, dass sie auch die Ausschreibung zu den Deutschen Meisterschaften am 3. August in Hannover wahrnehmen.

Abenteuerliche Anreise

Schon die Reise wird ein Abenteuer. Samstags fahren sie los, in zwei Fahrzeugen: in einem der Trainer mit den drei Sportlerinnen, im anderen deren Ehemänner. Doch in Höhe von Kassel fällt in einem der Fahrzeuge die Lichtmaschine aus. Abends ist natürlich niemand mehr zu erreichen, der das reparieren könnte, erst am Morgen ist das möglich. Und als die Gruppe dann endlich loskommt, gerät sie auf der Autobahn in einen langen Stau. Gerade noch rechtzeitig treffen sie im Stadion ein.

Nun heißt es: Sich schnell umziehen, und dann geht es auch schon los. Große Chancen rechnen sich die Drei gar nicht aus. Als haushohe Favoriten gelten die Starterinnen aus Köln. Doch die Mannheimerinnen lassen sich nicht beirren, geben ihr Bestes. Wie immer läuft zuerst Sigrid, dann Rosemarie, dann Anita.

Und siehe da: Ihre Zeit von sechs Minuten und 41,4 Sekunden, damals noch gemessen mit einer analogen Stoppuhr, bringt ihnen nicht nur den Sieg dieses Laufes und damit den Meisterschaftstitel; sie stellt damals auch noch deutsche Bestzeit dar. Natürlich ist die Freude riesig.

Und was gibt es als Prämie? „Jedenfalls kein Geld“, macht Anita Rottmüller vorsorglich klar: „Als Geschenk gab es eine Rotlicht-Lampe gegen Verletzungen.“ Und natürlich die Urkunden des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV).

Es ist der erste und letzte große Erfolg der Drei. Denn in den Jahren danach bekommen sie alle, inzwischen verheiratet, Kinder, und geben das Laufen auf, verlegen sich stattdessen wie etwa Sigrid Rosenberger mehr auf das Tennis. Nur Anita Rottmüller macht noch einige Jahre weiter, unter anderem drei Mal in der Nationalmannschaft, fährt Anfang der 1970er Jahre weitere Erfolge ein und hört erst 1973 auf.

Doch die Freundschaft der drei bleibt weiter bestehen. Teil der Runde wurden auch die Ehemänner, allerdings sind die Partner von Rosemarie und Sigrid bereits verstorben. So darf sich Helmut Rottmüller als Hahn im Korb fühlen. Noch immer trifft sich die durch ihn ergänzte Damenrunde regelmäßig zu Geburtstagen, zuweilen auch zu gemeinsamen Urlauben über Pfingsten, aber auch zu Silvester. So wie in diesem Jahr.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019